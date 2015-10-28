美国个股：IBM称美证交会在调查公司账目，盘中股价触及五年低点

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 调查涉及某些交易的营收确认方式
* IBM将再回购40亿美元股份
* 股价盘中触及五年低点
路透旧金山10月27日 - IBM(国际商业机器公司) 周二表示，美国证券交易委员会(SEC)正在调查该公司如何确认该公司在美国、英国和爱尔兰几笔交易的营收。这一消息推动其股价跌4%。
IBM称，公司在8月获悉调查消息，正在配合证交会的调查，但未公布调查涉及哪些交易。
IBM发言人对路透表示，该公司确认营收有“严格规范的程序”。
IBM股价一度跌4.4%至五年低点137.33美元，终场收低4%。
一周前该公司公布低迷的财报，并调降对2015年的获利预估。
“调查的时机太不是时候了，因为受此消息影响，该股刷新52周低点，”Belpointe分析师David Nelson称。
但他说，这项调查“看起来不像是证据确凿。”
“他们可能是在错误的时间误认某个项目，”Nelson说。
IBM过去曾有几次成为SEC调查对象。包括2013年时，SEC调查其云计算业务营收的公布方式。后来监管当局没有做出任何建议行动结束了调查。
本月稍早，SEC宣布一系列违反联邦证券法的执法行动时，称财务公布是“重大执法优先事项”。
另外，IBM周二也授权一项40亿美元股票回购计划，为去年10月宣布的上一次股票回购计划剩余资金添筹码。
IBM股价最近几个月走低，距离4月创下的一年高点173.97已下跌21%。(完)
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