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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 09:08 BJT

中国企业：中国交建将在墨西哥投资筹建工业园

中方投资多少，哪些公司将进驻以及工业园选址都将取决于可行性研究的结果。哈利斯科州官员称，参加该项目的公司须为制造商。

全球制造业者已经在墨西哥打造了数个规模相当的工业园，耗资从数亿美元到逾10亿美元不等。

瓜达拉哈拉为墨西哥第二大城市，是连接该国最大集装箱码头--曼萨尼约(Manzanillo)和该国中部工业带的战略要地。

如果哈利斯科州的项目能够顺利进行，则将有助弥补墨西哥和中国之间的经济隔阂。这一隔阂主要因墨西哥总统培尼亚突然取消中国一项37.5亿美元的投资项目而产生。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 徐文焰/李爽)

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