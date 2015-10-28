中国企业：中国交建将在墨西哥投资筹建工业园

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中方投资多少，哪些公司将进驻以及工业园选址都将取决于可行性研究的结果。哈利斯科州官员称，参加该项目的公司须为制造商。
全球制造业者已经在墨西哥打造了数个规模相当的工业园，耗资从数亿美元到逾10亿美元不等。
瓜达拉哈拉为墨西哥第二大城市，是连接该国最大集装箱码头--曼萨尼约(Manzanillo)和该国中部工业带的战略要地。
如果哈利斯科州的项目能够顺利进行，则将有助弥补墨西哥和中国之间的经济隔阂。这一隔阂主要因墨西哥总统培尼亚突然取消中国一项37.5亿美元的投资项目而产生。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 徐文焰/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”