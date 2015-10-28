中国企业：中国交建将在墨西哥投资筹建工业园

中方投资多少，哪些公司将进驻以及工业园选址都将取决于可行性研究的结果。哈利斯科州官员称，参加该项目的公司须为制造商。

全球制造业者已经在墨西哥打造了数个规模相当的工业园，耗资从数亿美元到逾10亿美元不等。

瓜达拉哈拉为墨西哥第二大城市，是连接该国最大集装箱码头--曼萨尼约(Manzanillo)和该国中部工业带的战略要地。