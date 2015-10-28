中国金融：应放弃M2作为货币政策中介目标，转用银行间隔夜利率--专家

路透北京10月28日 - 中国国务院发展研究中心研究员范建军撰文建议，中国央行应对货币政策的调控框架作出重大调整，放弃M2(广义货币供应量)增速目标，转而采用上海银行间隔夜拆借利率或隔夜回购利率作为中国货币政策的中介目标。

中国证券报周三刊登的该文称，在利率市场化改革完成之前，现有存贷款基准利率及其调控机制可以保留；但在利率市场化改革完成之后，存贷款基准利率及其调控机制即可废止。

在操作层面，可通过定期下调存款准备金率，并配合以公开市场操作，将“上海银行间市场隔夜拆借利率”拉低并稳定在1%附近，直至工业品出厂价格（PPI）由负转正为止。

文章认为，为便于市场形成稳定的预期，央行应在两次升降息操作的间隔期内，借助公开市场操作等数量调控工具，将“隔夜拆借利率”或“隔夜回购利率”稳定在前次升降息操作设定的目标值水平线上。

而在当前形势下，管理层在放松货币的同时更应关注“流动性陷阱”（企业惜借，银行惜贷）问题。在放松货币的同时，还应制定更为积极的财政支出政策与之相配合。

文章并指出，考虑到CPI(居民消费价格指数)并不适合作为评判中国通胀水平的监测指标，建议管理层着手构建新的更适合中国国情的通胀指数。可考虑采用扣除食品和燃料后的全社会消费零售品+典型服务业作为价格采样对象，编制新的通胀指数。