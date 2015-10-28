金砖国家：10月27日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月27日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报862.71点，下跌0.57%。
中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，市场分歧加大致盘中宽幅震荡
中国汇市：客盘购汇遭中资行强力对冲人民币收盘微跌，料维稳以待SDR
香港股市：小幅收高，扳回早盘跌幅
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巴西股市：巴西飞机制造商Embraer SA 公布第三季业绩后股价跳涨近5%，但未能支撑大盘。指标股指Bovespa指数 收报47,042.947点，下跌0.35%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.8964/69，上日收报3.9160/67。多数投资人在场边观望，静待美联储周三的会议决议。
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南非股市：指标Top-40指数 收报48,231.26点，下跌0.7%；大盘综合指数 收报53,770.29点，下跌0.7%。英美资源集团 是表现最差的蓝筹股，受旗下Kumba铁矿石 部门的拖累。
南非汇市：兰特兑美元跌至近一个月最低，美联储会议前风险意愿减弱
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印度股市：连跌两个交易日，因部分企业财报令人失望，且美联储政策会议前市况审慎。BSE指数 收报27,253.44点，下跌0.4%；NSE指数 收报8,232.9点，下跌0.33%。
印度汇市：卢比兑美元 收报64.965/64.975，上日收报64.96/64.97。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报839.26点，下跌2.19%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报450.94点，下跌2.72%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.9，贬值2.98%；卢布兑欧元 报71.63，贬值2.83%。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”