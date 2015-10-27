《中国报摘》--中国证券报10月28日

* 头版头条:

--专家学者认为，在工业强国、制造强国等国策基础上，金融强国、资本强国也应成为中国重要的国家战略，进一步强化资本市场对实体经济发展、创新引擎打造、并购重组增效的支持作用。

* 其他:

--由于三季度A股经历剧烈震荡的极端行情，尤其是8月中下旬，股市跌幅巨大，市场风险偏好明显下降，公募基金损失惨重。天相投顾的统计数据显示，三季度，3,006只公募基金共计亏损6,502.78亿元人民币。

--国务院发展研究中心研究员范建军建议，央行应对中国货币政策的调控框架作出重大调整，放弃M2增速目标，转而采用上海银行间隔夜拆借利率或隔夜回购利率作为货币政策的中介目标。

--中兴通讯 1-9月实现净利润26.04亿元，同比增长42.19%；基本每股收益0.63元。

--万科 三季报显示，前三季净利润为68.54亿元，同比增长6.14%；基本每股收益0.621元。

--联想控股 旗下成员企业正奇金融的互联网金融战略平台--奇乐融周三上线运行，正奇金融副总裁、奇乐融董事长胡伟表示，正奇金融庞大的客户储备和自身较强的风控能力是团队的最大优势，力争两年内将奇乐融打造进入业内第一梯队。