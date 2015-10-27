《中国报摘》--中国证券报10月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--专家学者认为，在工业强国、制造强国等国策基础上，金融强国、资本强国也应成为中国重要的国家战略，进一步强化资本市场对实体经济发展、创新引擎打造、并购重组增效的支持作用。
* 其他:
--由于三季度A股经历剧烈震荡的极端行情，尤其是8月中下旬，股市跌幅巨大，市场风险偏好明显下降，公募基金损失惨重。天相投顾的统计数据显示，三季度，3,006只公募基金共计亏损6,502.78亿元人民币。
--国务院发展研究中心研究员范建军建议，央行应对中国货币政策的调控框架作出重大调整，放弃M2增速目标，转而采用上海银行间隔夜拆借利率或隔夜回购利率作为货币政策的中介目标。
--中兴通讯 1-9月实现净利润26.04亿元，同比增长42.19%；基本每股收益0.63元。
--万科 三季报显示，前三季净利润为68.54亿元，同比增长6.14%；基本每股收益0.621元。
--联想控股 旗下成员企业正奇金融的互联网金融战略平台--奇乐融周三上线运行，正奇金融副总裁、奇乐融董事长胡伟表示，正奇金融庞大的客户储备和自身较强的风控能力是团队的最大优势，力争两年内将奇乐融打造进入业内第一梯队。
--海南海药 发布定增预案，拟向控股股东南方同正等四名特定对象非公开发行募集资金总额不超过45亿元，用于布局互联网医疗、中医药产业及扩大产能等。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”