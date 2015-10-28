《汇市简讯》美元兑日圆下跌，关注美联储政策声明

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元兑日圆隔夜下跌，因市场人士在美联储和日本央行会议前减少持仓
* 日本央行周五进一步宽松政策的可能性不高，美联储政策声明备受关注
* 美元兑日圆跌至120.16，在120.00之前仍有买单，一度突破日线图一目均衡云区
* 美元兑日圆目前在120.16-71云区，一目均衡转换线升至120.21，基准线持平在119.83
* 小时图技术支撑位在转换线120.36，及上移的200小时移动均线120.11
* 期权亦带来支撑力道，在119.85-120.00有规模12.98亿美元的期权到期。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”