《汇市简讯》美元兑日圆下跌，关注美联储政策声明

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* 美元兑日圆隔夜下跌，因市场人士在美联储和日本央行会议前减少持仓

* 日本央行周五进一步宽松政策的可能性不高，美联储政策声明备受关注

* 美元兑日圆跌至120.16，在120.00之前仍有买单，一度突破日线图一目均衡云区

* 美元兑日圆目前在120.16-71云区，一目均衡转换线升至120.21，基准线持平在119.83

* 小时图技术支撑位在转换线120.36，及上移的200小时移动均线120.11

* 期权亦带来支撑力道，在119.85-120.00有规模12.98亿美元的期权到期。(完)

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