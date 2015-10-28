企业并购：中国主权财富基金及两家企业有意竞标喜达屋酒店--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
喜达屋表示不对市场传闻或臆测置评。
锦江酒店、海航集团和中国投资有限责任公司(CIC) 未回应置评要求。
若由中国企业成为喜达屋的最后买主，可能引起争论。过去中资企业也曾买下其他酒店资产，最知名的就是安邦保险集团2014年买下纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)，这件收购案未遭美国政府反对。
Cleary Gottlieb事务所律师、亦为外国对美国投资专家的Paul Marquardt说，美政府不太可能介入，阻止这个提案交易，不过以后可能不再在喜达屋的地盘召开机密会议，或是，如果它们旗下有哪家特定酒店接近敏感军事机构，可能要求其出售。
喜达屋决定研究求售后三个月，于7月时曾接触洲际酒店集团(InterContinental Hotels Group) 、温德姆集团(Wyndham Worldwide) 和一些主权财富基金等潜在竞购方。
洲际酒店当时表示“未与喜达屋就业务合体进行谈判”；温德姆则不愿置评。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”