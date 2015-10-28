企业并购：中国主权财富基金及两家企业有意竞标喜达屋酒店--消息

喜达屋表示不对市场传闻或臆测置评。

锦江酒店、海航集团和中国投资有限责任公司(CIC) 未回应置评要求。

若由中国企业成为喜达屋的最后买主，可能引起争论。过去中资企业也曾买下其他酒店资产，最知名的就是安邦保险集团2014年买下纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)，这件收购案未遭美国政府反对。

Cleary Gottlieb事务所律师、亦为外国对美国投资专家的Paul Marquardt说，美政府不太可能介入，阻止这个提案交易，不过以后可能不再在喜达屋的地盘召开机密会议，或是，如果它们旗下有哪家特定酒店接近敏感军事机构，可能要求其出售。

喜达屋决定研究求售后三个月，于7月时曾接触洲际酒店集团(InterContinental Hotels Group) 、温德姆集团(Wyndham Worldwide) 和一些主权财富基金等潜在竞购方。