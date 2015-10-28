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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月28日-11月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/28 德国 30亿欧元 标售10年期联邦债券 10/28 美国 发售两年期浮动利率债券 10/28 意大利 标售国库券 10/28 美国 发售五年期公债 10/29 美国 发售七年期公债 10/29 意大利 标售中长期债券 10/29 日本 标售三个月期贴现国库券 11/2 日本 加强流动性公债标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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