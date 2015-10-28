企业并购：IBM接近敲定协议收购Weather Company旗下数位资产--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月27日 - 熟知此事的消息人士表示，国际商业机器(IBM)公司 正接近敲定协议，收购Weather Company旗下的数位资产。该协议可能最快将在本周公布。
华尔街日报周二稍早报导，该协议将不包括Weather Channel有线网路，交易价值将超过20亿美元。
Weather Company目前由私募股权投资公司黑石集团 、贝恩资本(Bain Capital)，以及康卡斯特(Comcast) 旗下NBC Universal所持有。这三家公司在2008年时以约35亿美元买下Weather Company。
Weather Company和贝恩资本均不愿置评；目前尚未联系到IBM置评。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。