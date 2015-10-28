日本经济：首相安倍考虑追加预算补助农民，减缓TPP冲击--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月28日 - 据日本经济新闻周三报导，日本首相安倍晋三表示，将考虑在当前财年追加预算协助农民，因新近达成协议的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，令农业面临的竞争力愈加激烈。
该报引述安倍周二在哈萨克斯坦对记者谈话表示，“我们将针对可能受(TPP协议)影响的领域，提出有效的政策方针。”
据该报报导，安倍也表示，追加预算的用途，可能还包括提振日本出生率，以及促进社会福利改革。
至于追加预算提拨的金额，安倍并未表示意见。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”