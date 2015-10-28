《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月28日

*工商时报：

--11大单位共襄盛举，金融科技发展基金启动。金管会主委曾铭宗9月宣布金管会科技办公室开张后，相关人士透露，金管会指示金融总会号召各官方、产业界相关金融单位投入〞金融科技发展基金〞，现在全案已进入成熟阶段，明年1月将正式启动。

--民进党总统参选人蔡英文昨日宣布生技医药政策，拟以南港为轴心打造四大生技聚落，接着要松绑法规，制定技术入股留才办法，整合巨量医疗资料以接轨国际，并与对岸合作，盼让台湾生医产业在10年内跃升五倍，达1.5兆台币以上，占有国际市场1-2%。

--利率走势不明使公司债今年以来发行降温，金管会昨表示，今年前九月普通公司债发行25档，金额仅1,888亿台币，较去年同期衰退23%，今年预估普通公司债将出现连续第二年发行金额衰退的情况。

*经济日报：

--争抢跨太平洋伙伴协定（TPP）第二轮门票，行政院昨日重新整军TPP谈判部队，未来每月将锁定稻米、电信、药品等敏感议题逐一〞解套〞，目标是在年底前，清楚抓出谈判底线。

--昆山市长杜小刚表示，正为台商量身打造〞根在昆山〞方案，政策助推台资金融业、制造业参与大陆〞一带一路〞投资布局。同时，台企跨境贷也将在12月扩大试点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。