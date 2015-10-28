《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--11大单位共襄盛举，金融科技发展基金启动。金管会主委曾铭宗9月宣布金管会科技办公室开张后，相关人士透露，金管会指示金融总会号召各官方、产业界相关金融单位投入〞金融科技发展基金〞，现在全案已进入成熟阶段，明年1月将正式启动。
--民进党总统参选人蔡英文昨日宣布生技医药政策，拟以南港为轴心打造四大生技聚落，接着要松绑法规，制定技术入股留才办法，整合巨量医疗资料以接轨国际，并与对岸合作，盼让台湾生医产业在10年内跃升五倍，达1.5兆台币以上，占有国际市场1-2%。
--利率走势不明使公司债今年以来发行降温，金管会昨表示，今年前九月普通公司债发行25档，金额仅1,888亿台币，较去年同期衰退23%，今年预估普通公司债将出现连续第二年发行金额衰退的情况。
*经济日报：
--争抢跨太平洋伙伴协定（TPP）第二轮门票，行政院昨日重新整军TPP谈判部队，未来每月将锁定稻米、电信、药品等敏感议题逐一〞解套〞，目标是在年底前，清楚抓出谈判底线。
--昆山市长杜小刚表示，正为台商量身打造〞根在昆山〞方案，政策助推台资金融业、制造业参与大陆〞一带一路〞投资布局。同时，台企跨境贷也将在12月扩大试点。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”