《全球重要经济事件一览表》--10月28日-11月4日

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10月28日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与美国经济学家萨默斯(Larry Summers)讨论不评等问题(2300)。

伦敦--前美联储主席贝南克在英国伦敦政经学院就其新书发表演说(1830)。

伦敦--英国央行负责市场事务的执委Chris Salmon发表演说(0910)。

里加--欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)在拉脱维亚银行经济会议上参加小组讨论，主题为“高额公共债务对货币政策构成的挑战”。

塔林--爱沙尼亚央行公布金融稳定报告(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0830)，并将公布货币政策报告。

柏林--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话(1445)。

10月29日(四)

纽约--美国财政部长顾问Antonio Weiss发表讲话(1650)。

华盛顿--美国财政部助理部长Karen Dynan参加Business Forward主办的下个GDP预估研讨会(1700)。

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的活动上致开幕词(1310)。

华盛顿--美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和印度商务部长Nirmala Sitharaman在美印商务委员会活动上讲话(2100)。

华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)参与一个系列讲座(1930)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这是英巴经济和金融对话的一部分。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说(1400)。

伦敦--德国央行委员Andreas Dombret发表讲话(1915)。

巴黎--第14届经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(至10月30日)，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚和前意大利总理蒙堤。

柏林--2015年OECD/IOPS全球私人养老金论坛(至10月30日)。

10月30日(五)

华盛顿--美联储理事举行公开会议，讨论为全球系统性重要银行业者设定总体吸收亏损能力和长期债务要求的规则，以及审慎监管互换实体未清仓互换的保证金和资本要求最终规定(1830)。

华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加布鲁金斯学会主办活动上的讨论会，题为“当经济(终于)良好时的利率水准及重要性为何”(1450)。

华盛顿--美国财政部助理部长Karen Dynan发表讲话(1600)。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表有关联储结构的演说(1525)。

东京--日本央行宣布利率决议(0200)。

11月2日(一)

法兰克福--ILF与德国恒乐律师事务所会议，主题为“单一监管机制(SSM)一周年：在动荡时期的有效监管？”。发言人包括：欧洲央行单一处理委员会主席Elke Koenig和欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)。

11月3日(二)

伦敦--英国央行副总裁贝利参加一个银行业会议。

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。

11月4日(三)

费城--费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话(1345)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说(2300)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在墨尔本研究所2015年经济和社会展望会议上发表讲话(2215)。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(至11月5日)。

伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)发布季度经济预期(0001)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率声明的计划。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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