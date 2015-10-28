中港股业绩：中兴通讯前三季净利同比增长42%，证金和中央汇金持股逾4%

路透上海10月28日 - 中国大型通讯设备厂商--中兴通讯 周三公告称，今年前三季度实现净利润26.04亿元人民币，同比增长42.19%，保持着与上半年相近的逾四成业绩增速。

公告并显示，截至9月末，公司股东总数20.52万户，其中A股股东20.49万户，H股股东347户；中国证券金融股份公司和中央汇金合计持股占比超过4%，其中前者为2.99%，后者为1.27%，分列第三和第四大股东。

中兴通讯称，受益于产业融合的兴起，电信行业拥有较大的创新空间。国内市场中，公司积极配合运营商及政企客户网络建设计划，通过创新解决方案保持优势地位；国际市场方面，亦与全球主流运营商建立更广泛的合作关系，实现稳健经营、优质增长。

但从公司前三季度685.23亿元营业收入来看，仅同比增长16.53%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润同比增速也只有23.93%。利好业绩的因素则有投资收益同比大增，以及所得税费用较上年明显减少等。

中兴通讯上半年实现净利润16.16亿元，同比增长43.2%，因国内外4G项目进度加快等令公司营收和毛利双重提升；同期投资收益大增574%，因远期外汇合约到期清算产生较大收益而上年同期产生损失所致。

中兴通讯A股周二收报17.61元，近三个月累计下跌8.42%；港股同日收报18.86港元，同期累计跌幅为2.18%。(完)

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