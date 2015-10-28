《中国报摘》--其他报纸重要消息10月28日

**上海证券报**

--记者获悉，中国商业养老保险纲领性文件《关于加快发展现代商业养老保险的若干意见》日前起草完毕，有望于近期在行业内部征求意见。根据草案内容，商业养老保险的产品供给与服务将扩大丰富，同时投资范围可能会进一步拓宽，税收优惠等政策支持也或将扩大范围。

--潮宏基 宣布拟投1-2亿美元收购一家境外上市公司，该公司主要从事时尚珠宝品牌运营。不过公司预计短时间内难以确定相关收购方案，所筹划的重大事项尚需要时间落实，公司决定在股票复牌后继续积极推进海外并购事项。

**证券时报**

--四川长虹 称，已与日本三洋电机、松下电器 签署协议，长虹将作为三洋品牌在中国大陆地区的电视品类排他性授权使用者，在中国大陆有权使用三洋品牌电视的开发、生产、销售和服务，合同有效期至2019年底。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，中国人寿集团正在与多家银行接洽，希望能最终收购一家银行，比较聚焦的几家包括广发银行、华夏银行 等。

--欧洲复兴开发银行（EBRD）方面确认，其已收到中国官方的信函，信函中表达中方对成为该银行股东的兴趣。

**金融时报**

--长城资产管理公司副总裁胡建忠表示，公司下一步计划在证券子公司下新增公募基金和期货两张牌照，这两张牌照明年有望获得，届时公司全牌照布局就能实现。（完）