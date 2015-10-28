《台湾重要政经日程》--10月28日

=====================今日重要政经消息============================== 10/28(三) --9:20 行政院副院长张善政出席应用资讯科技强化食品安全管理国际研讨会。 --13:30 民进党中常会。 --14:00 国民党中常会。 --16:00 财政部地价税开征记者会。 --17:00 联电 投资人电话会议。 =================================================================== 10/29(四) --日月光 投资人电话会议。 10/30(五) --08:30 台湾主计总处公布第三季经济成长率概估值。 --14:00 联发科 投资人说明会。 11/2(一) --09:50 日经10月制造业采购经理人指数PMI公布。 *11/3(二) --12:00 永丰投信举行记者会。 11/5(四) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数，上月为升0.28%。 --16:10 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,263.25亿美元。 11/9(一) --16:00 财政部公布10月出口，上月为年跌14.6%。 11/10(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 11/20(五) --16:00 经济部公布10月外销订单年变动率，上月为年减4.5%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 11/23(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.79%。 --1600 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月为年跌5.32%。 11/24(二) --1620 台湾央行公布10月M2年增率，上月为年增6.50%。 12/8(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)