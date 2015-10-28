《香港报摘》--经济日报10月28日

**头版头条**

--发展商积极散货，坚尼地城加多近山更引入一按九成按揭，按揭成数之高冠绝同类新盘，以刚加推的23伙中最平单位折实价940.2万港元为例，所需首期低见94万港元便可入场。发展商推高成数按揭吸引买家，准买家须注意经过首三年蜜月期后，供款金额大增42%，若要透过转按揭等方式「脱身」，则须面对几年后或出现估价不足的风险。

**其他**

--港股23,000关水平好淡拉锯。投资界认为，短綫仍受人民币贬值及经济增长问题困扰，惠理基金 创办人兼主席谢清海向股民大派定心丸，「中綫对股市相当有信心」。

--「新濠影滙」获分营运的赌枱较公司预期少，可能违反部分债务条款，触发违约。新濠博亚（MPEL：US）联席主席何猷龙昨派定心丸，称目前已积极与债权人沟通，对方参观项目后，也认同投资长远是“可行的”。

--COACH 首季表现符市场预期，销售净额10.3亿元美元，按年微跌1%，若按固定滙率计升3%，毛利率跌1.3个百分点至67.7%。最大业务区域北美地区销售额，按固定滙率计跌10%至5.61亿美元，跌幅大幅收窄，日本市场亦增长6%。

--黎瑞刚旗下的华人文化投资基金（CMCCP）宣布以80亿元人民币，投得中国足球超级联赛未来5年播映权，每年版权费用15亿元，明年起会在手机、互联网及网络电视（OTT）等平台播放。

--金融发展局建议加强香港交易所买卖基金（ETF）的发展，希望ETF占交易所日均成交额，由现时8%，3至5年内增至20%。

--大热新股上市后未见有表现，拖累中金 公开招股遇冷，首日孖展认购额不足4,000万港元。（完）

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