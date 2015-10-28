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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 08:46 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元挫跌，因澳洲CPI数据疲软

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* 澳元兑美元下跌至0.7119，因澳洲第三季CPI数据较预期疲弱

* 第三季CPI较前季增长0.5%，路透调查预估为增加0.6%

* 备受澳洲央行关注的CPI截尾均值较前季上升0.3%，路透调查为上升0.5%

* 澳洲央行下周降息25%的大门似乎微开

(完)

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