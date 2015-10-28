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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 09:02 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月28日-11月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月28日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与美国经济学家萨默斯讨论不平等问题(2300)。

约翰内斯堡--南非央行公布最新宏观经济评估，央行总裁甘亚格料参加(0500)。

赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话。

赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)发布“2015 OECD监管政策展望”报告，秘书长葛利亚就该报告做陈述。

首尔--韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)就2016年预测举行讨论会(0430)。

安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。

安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。

新德里--世界银行发布“2016营商环境报告”(0700)。

10月29日(四)

伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。

巴黎--第14届经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(至10月30日)，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚和前意大利总理蒙堤。

柏林--2015 OECD/国际养老金监督官协会(IOPS)全球企业养老金论坛(至10月30日)。

曼谷--OECD-亚洲企业治理圆桌会议(至10月30日)，并发布新版G20/OECD公司治理原则。OECD副秘书长玉木林太郎将致开幕词。

墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议(1200)。

10月30日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)讨论中期预算政策报告(0500)。

圣地亚哥--智利央行公布10月政策会议的会议记录。

11月2日(一)

暂无重要经济事件。

11月3日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至11月4日)。

布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。

11月4日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。

布达佩斯--匈牙利央行公布10月政策会议的会议记录(1300)。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月5日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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