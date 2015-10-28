《新兴市场重要经济事件预告》--10月28日-11月4日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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10月28日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与美国经济学家萨默斯讨论不平等问题(2300)。
约翰内斯堡--南非央行公布最新宏观经济评估，央行总裁甘亚格料参加(0500)。
赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话。
赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)发布“2015 OECD监管政策展望”报告，秘书长葛利亚就该报告做陈述。
首尔--韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)就2016年预测举行讨论会(0430)。
安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。
安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。
新德里--世界银行发布“2016营商环境报告”(0700)。
10月29日(四)
伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。
巴黎--第14届经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(至10月30日)，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚和前意大利总理蒙堤。
柏林--2015 OECD/国际养老金监督官协会(IOPS)全球企业养老金论坛(至10月30日)。
曼谷--OECD-亚洲企业治理圆桌会议(至10月30日)，并发布新版G20/OECD公司治理原则。OECD副秘书长玉木林太郎将致开幕词。
墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议(1200)。
10月30日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)讨论中期预算政策报告(0500)。
圣地亚哥--智利央行公布10月政策会议的会议记录。
11月2日(一)
暂无重要经济事件。
11月3日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至11月4日)。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
11月4日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
布达佩斯--匈牙利央行公布10月政策会议的会议记录(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月5日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”