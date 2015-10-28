全球金市：金价守住涨幅，FED会议前谨慎气氛弥漫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
许多投资人也选择在场边观望，静待美联储周三结束两日政策会议，宣布决策声明。
美联储周三料维持利率不变，但市场将观察声明中美联储对美国和全球经济的看法，及下次12月的会议是否可能升息。
美联储升息时间的不确定性，一直使金价承压。
周二数据显示，中国9月自香港的黄金净进口量跳增至10个月来高点，强烈显示下半年需求复苏。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”