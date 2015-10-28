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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 08:55 BJT

全球金市：金价守住涨幅，FED会议前谨慎气氛弥漫

许多投资人也选择在场边观望，静待美联储周三结束两日政策会议，宣布决策声明。

美联储周三料维持利率不变，但市场将观察声明中美联储对美国和全球经济的看法，及下次12月的会议是否可能升息。

美联储升息时间的不确定性，一直使金价承压。

周二数据显示，中国9月自香港的黄金净进口量跳增至10个月来高点，强烈显示下半年需求复苏。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)

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