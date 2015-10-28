《香港报摘》--信报10月28日

**头版头条**

--阿里巴巴公布9月底止第二财政季度业绩，受惠移动商品交易额（GMV）及云计算收入大升带动，非通用会计准则（Non-GAAP）纯利录得92.52亿元人民币，按年升36%，按季跌2.6%，较预期赚89.8亿元为佳。消息刺激阿里在美股开市前升逾半成，中段亦涨3.2%。

**其他**

--百丽国际 旗下品牌Belle香港店舖全线结业，首席执行官盛百椒解释，公司还有7个品牌在香港开店。对于下半年展望，他认为鞋类的同店销售不会有好转，另根据以往经验，下半年运动服饰的利润率与上半年相若。

--霭华押业 主席兼行政总裁陈启豪表示，本港楼市波动，承造楼按时，1,000万元以下中细价楼的估价会再下调5%至10%。

--在港经营67间医务中心的盈健医疗计划上市，已向港交所递交主板上市申请，交银国际为其独家保荐人。

--东方明珠石油 主席兼大股东黄煜坤（又名黄坤）上月20日在台湾被掳逾月获警方救出。（完）

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