《香港报摘》--其他报纸重要消息10月28日

**明报**

--内地买家近年蜂拥来港买壳，令「啤壳」（有公司为了卖壳而在创业板上市）活动非常活跃。近日多家企业分拆旗下业务独立上市，翻查资料，过去一个月已有近10家企业宣布分拆，最新加入的是味精生产商阜丰 ，昨日宣布拟分拆旗下制药公司神华维康于创业板上市。

**星岛日报**

--立法会下周三将会审议《2015年证券及期货（修订）条例草案》，当中提及证监会可以将本港投资者的资料，转交给其他地区的金融监管机构。代表金融服务界的立法会议员张华峰批评，即使条例草案未通过，现行法例已经有侵犯投资者私隐之嫌。

**苹果日报**

--零售市场波动，惟老牌饮品股维他奶 昨日却发盈喜，公司预期截至今年9月30日止6个月的中期纯利按年会上升30%至40%。去年同期集团录得溢利2.22亿港元。

**东方日报**

--业绩差强人意并遭标普降评级展望的东亚银行 ，继宣布出售部分证券业务后，近年接连遭董事减持。按联交所最新资料，独立非执行董事李泽楷旗下基金披露其已尽沽东亚。

**文汇报**

--绿地香港 母公司绿地控股昨日发布互联网金融战略，绿地计划在三年内将吉客网打造成内地一流的一站式综合金融服务平台，互联网金融产品规模突破1,000亿元人民币，并将择机寻求在境内外资本市场上市。

--本港龙头中原地产上市计划启动，其亚太区总裁黄伟雄昨日表示，集团已进入财务分析阶段，上市时间表料在明年第三季明朗化。（完）

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