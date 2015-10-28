建信期货：中国期指持仓继续回升，短期预计维持高位盘整

以下内容节选自10月28日的《期货日报》：

受9月工业企业利润数据不佳影响，周二中国股市一度大跌近3%，但午后基本收复日内失地，期指持仓则继续回升。沪深300指数与中证500指数分别上涨0.1%、0.62%，而上证50指数微跌0.01%，期指贴水幅度变化不大。

IF四份合约合计增仓648手至43476手，IH四份合约合计增仓212手至17414手，IC四份合约合计增仓573手至17097手。虽然央行双降对市场人气有提振作用，但实体经济疲态尽显，期指持仓继续回升但空头套保动力增强，近期股指难有大幅上涨动力。(完)

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