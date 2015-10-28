瑞达期货：产业景气度低迷，沪铜中期跌势难改

以下内容节选自10月28日的《期货日报》：

近两周以来，期铜振荡下行，部分回吐国庆期间录得的涨幅，显示多空博弈中，空方稍占优势。而由于中国铜市需求仍低迷，精铜产量高企，以及美元指数维持强势，期铜偏空格局仍难改。

从以往走势来看，期铜持续上涨大多需要配合伦铜资金推动。但近两周来，伦铜呈现减仓下行，目前持仓量仅为30.4万手，处于年内持仓均值31.8万手之下，显示多空资金无持续回流意愿，这将限制期铜的反弹高度。

综上所述，在宏观面偏空因素的打压下，期铜中期跌势难改，沪铜主力合约反弹阻力位关注40000元/吨，未有效突破，可尝试建立空单,止损参考41000元/吨。(完)

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