瑞达期货：产业景气度低迷，沪铜中期跌势难改

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
近两周以来，期铜振荡下行，部分回吐国庆期间录得的涨幅，显示多空博弈中，空方稍占优势。而由于中国铜市需求仍低迷，精铜产量高企，以及美元指数维持强势，期铜偏空格局仍难改。
从以往走势来看，期铜持续上涨大多需要配合伦铜资金推动。但近两周来，伦铜呈现减仓下行，目前持仓量仅为30.4万手，处于年内持仓均值31.8万手之下，显示多空资金无持续回流意愿，这将限制期铜的反弹高度。
综上所述，在宏观面偏空因素的打压下，期铜中期跌势难改，沪铜主力合约反弹阻力位关注40000元/吨，未有效突破，可尝试建立空单,止损参考41000元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”