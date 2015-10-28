光大期货：钢厂减产在即，大连铁矿石期货后市继续寻底

10月以来，铁矿石市场再度转向下行通道，其中普氏铁矿石指数自前期高点59.25美元/吨已回落至50.75美元/吨，累计跌幅达到14.3%。目前铁矿石移仓换月正在进行，远月表现更为弱势。随着四大矿山三四季度增产效果显现，加上钢厂亏损加剧减产在即，铁矿石市场供需矛盾不断积聚，预计后市将继续承压向下寻底。

近期，四大矿山相继公布三季度产量报告，除已经达产的FMG三季度产量基本持平外，其他三大矿山产量均创历史新高。同时，FMG三季度C1成本已降至16.9美元/湿吨，环比下降24%，远超市场预期，显示出四大矿山在扩产降本方面成效显着。据测算，四季度，四大矿山铁矿石供应量环比三季度持平或小幅增长。2016年四大矿山继续扩产，加上罗伊山、英美资源合计仍有8000万吨左右的增量，在铁矿石需求已经见顶的情况下，未来供应压力依然突出，势必会通过价格的进一步下跌来“挤”出其他非主流矿山和国内中高成本矿山。(完)