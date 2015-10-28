《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月28日

路透香港10月28日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-41.62,或-0.24%,报17581.43点.因美国利率前景不确定，且福特等公司的业绩令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 111.290 -1.65 30359 8.625 -1.32 中国铝业 8.470 0.36 32361 2.626 -0.54 中国移动 61.070 0.48 100410 94.659 -0.36 中国人寿 19.760 -0.25 154251 30.628 -0.56 中石油 78.420 -1.05 24921 6.078 -1.34 中石化 73.100 -0.38 46409 5.665 -1.47 汇丰控股 <HSBC.K 39.220 -0.83 1196348 60.791 -0.83 中电信 53.700 0.26 13768 4.162 -0.91 中国联通 12.580 -0.55 221858 9.750 0.51 兖州煤业 4.980 -3.68 19677 3.860 -1.29 华能国际 44.370 -3.08 13936 8.597 -0.15 南方航空 41.600 1.99 7367 6.448 -0.95 东方航空 32.740 2.99 6315 5.075 1.09 中芯国际 4.590 -3.16 4262 0.711 -1.19