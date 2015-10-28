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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 09:23 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月28日

路透香港10月28日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                                                                                                                            
 美股道琼工业指数周二收低-41.62,或-0.24%,报17581.43点.因美国利率前景不确定，且福特等公司的业绩令人失望。                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                       
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      
 中海油                       111.290   -1.65      30359             8.625      -1.32                                                                                                                       
 中国铝业                       8.470    0.36      32361             2.626      -0.54                                                                                                                       
 中国移动                      61.070    0.48     100410            94.659      -0.36                                                                                                                       
 中国人寿                      19.760   -0.25     154251            30.628      -0.56                                                                                                                       
 中石油                        78.420   -1.05      24921             6.078      -1.34                                                                                                                       
 中石化                        73.100   -0.38      46409             5.665      -1.47                                                                                                                       
 汇丰控股            <HSBC.K   39.220   -0.83    1196348            60.791      -0.83                                                                                                                       
 中电信                        53.700    0.26      13768             4.162      -0.91                                                                                                                       
 中国联通                      12.580   -0.55     221858             9.750       0.51                                                                                                                       
 兖州煤业                       4.980   -3.68      19677             3.860      -1.29                                                                                                                       
 华能国际                      44.370   -3.08      13936             8.597      -0.15                                                                                                                       
 南方航空                      41.600    1.99       7367             6.448      -0.95                                                                                                                       
 东方航空                      32.740    2.99       6315             5.075       1.09                                                                                                                       
 中芯国际                       4.590   -3.16       4262             0.711      -1.19

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