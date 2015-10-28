期货日报：大连豆粕期货等待技术面做多信号

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
原油价格下跌，矿石库存增加，一系列利空消息袭来，原本弱势的品种继续创出新低，商品看空氛围浓厚。豆粕市场在供应增加的预期下跟随下跌，1月合约跌破振荡区间2650元/吨一线，目前价位已接近6月16日创下的历史低点。然而，在期价下跌的同时，现货价格小幅调整，期现价格走势不同步导致基差进一步扩大。据了解，饲料配比中对于豆粕的需求不降反增，市场过多炒作供应面而忽略需求面有失偏颇。因此，在基差扩大的基础上，豆粕大幅下挫空间受限。在空头主动撤离的情况下，豆粕有望迎来反弹，反弹幅度以基差缩小的程度为导向。
豆粕此番下挫已经消化部分利空，基于商品整体回暖、基差修复、潜在需求回升的基本面支撑，豆粕不宜追空，短期会有反弹需求。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”