期货日报：大连豆粕期货等待技术面做多信号

原油价格下跌，矿石库存增加，一系列利空消息袭来，原本弱势的品种继续创出新低，商品看空氛围浓厚。豆粕市场在供应增加的预期下跟随下跌，1月合约跌破振荡区间2650元/吨一线，目前价位已接近6月16日创下的历史低点。然而，在期价下跌的同时，现货价格小幅调整，期现价格走势不同步导致基差进一步扩大。据了解，饲料配比中对于豆粕的需求不降反增，市场过多炒作供应面而忽略需求面有失偏颇。因此，在基差扩大的基础上，豆粕大幅下挫空间受限。在空头主动撤离的情况下，豆粕有望迎来反弹，反弹幅度以基差缩小的程度为导向。