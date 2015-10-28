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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 09:27 BJT

期货日报：大连大豆期货易跌难涨，逢高做空更合时宜

以下内容节选自10月28日的《期货日报》：

自8月下旬至今，豆一1601合约跌跌不休，从4420元/吨附近下行至3950元/吨附近，下跌过程没有出现大级别反弹。受国际大豆丰产、国内大豆现货价格下滑、下游需求低迷等因素压制，预计后市大豆期货易跌难涨。

　　截至10月21日，全国主要港口大豆库存约为648.48万吨，保持上涨势头。美国农业部预估2015/2016年度大豆期末库存为4.25亿蒲式耳，预期为3.98亿蒲式耳，上月为4.5亿蒲式耳，报告基本符合市场预期。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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