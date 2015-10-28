期货日报：大连大豆期货易跌难涨，逢高做空更合时宜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
自8月下旬至今，豆一1601合约跌跌不休，从4420元/吨附近下行至3950元/吨附近，下跌过程没有出现大级别反弹。受国际大豆丰产、国内大豆现货价格下滑、下游需求低迷等因素压制，预计后市大豆期货易跌难涨。
截至10月21日，全国主要港口大豆库存约为648.48万吨，保持上涨势头。美国农业部预估2015/2016年度大豆期末库存为4.25亿蒲式耳，预期为3.98亿蒲式耳，上月为4.5亿蒲式耳，报告基本符合市场预期。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”