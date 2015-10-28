宝城期货：大连焦煤期价面临再度下探的风险

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
随着北方冷空气到来，冬季脚步临近，建筑工地开工率趋于回落，终端用钢需求转入季节性淡季。尽管上周五国内央行再度出“双降”举措，意在增加市场流动性，降低企业融资成本，但面对目前终端需求不足的困境，还是无法在短期内缓解用钢需求转淡、原料采购放缓等疲弱病症，煤焦钢产业链依旧选择弱势下探的模式。笔者认为，随着需求端进一步走弱，后期焦煤期价将因供需失衡而破位下探。
在偏弱的终端需求制约下，钢厂盈利状态不断恶化，亏损程度加重，这令上游炼焦煤企业也备感寒意。鉴于当前外部环境依然很严峻，需求在短期难有大的改善。在去产能进程缓慢而需求却维持低位的局面下，在接下来的一段时间里，无论是下游品种还是包括炼焦煤在内的原料本身都很难有好的表现。考虑到年底钢企冬储意愿不足，预计未来焦煤期货价格仍面临再度下探的风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”