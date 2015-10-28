宝城期货：大连焦煤期价面临再度下探的风险

在偏弱的终端需求制约下，钢厂盈利状态不断恶化，亏损程度加重，这令上游炼焦煤企业也备感寒意。鉴于当前外部环境依然很严峻，需求在短期难有大的改善。在去产能进程缓慢而需求却维持低位的局面下，在接下来的一段时间里，无论是下游品种还是包括炼焦煤在内的原料本身都很难有好的表现。考虑到年底钢企冬储意愿不足，预计未来焦煤期货价格仍面临再度下探的风险。(完)