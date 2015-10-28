《中国重要政经日程》--10月28日

==========================今日重要政经日程==========================

10/28（三）

--中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。

--2015第四届金融街论坛”定于10月28-29日在京举办。

--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题。

*--国务院台湾事务办公室定于上午10:00在国台办新闻发布厅(广安门南街6-1号广安大厦中门四层)举办例行新闻发布会。

==========================近期重要政经日程==========================

10/29（四）

--第十一届北京国际金融博览会”定于10月29日-11月1日在北京展览馆举办。本届金博会主题为“新常态，新金融，新功能”。

10/31（六）

--中国国务院总理李克强于10月31日至11月2日对韩国进行正式访问，并出席在韩国首尔举行的第六次中日韩领导人会议。

11/4（三）

中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年11月4-5日在中国上海召开。本届年会的主题为：一带一路，全球并购。

11/19（周四）

--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日（here）

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。