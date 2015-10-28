港报社评：中美有沟通无战意，南海有惊无险--经济日报10月28日

美军舰昨进入中国在南海建的人工岛12海里范围，北京强烈不满，外界指中美关系达临界点。惟中美有沟通无战意，擦枪走火风险甚微；更可观的反是双方国际上的结朋拉友之争。

美国驱逐舰拉森号昨进入中国在南海建造的渚碧礁12海里范围巡逻，以示不认同该区域为中国领海，北京表示强烈不满及坚决反对。但整件事件其实并不令人意外，更是按既定剧本而行。

美军早已张扬 中美按剧本演

此因早于国家主席习近平上月下旬访美前，美军已扬言将进相关海域，习近平与美国总统奥巴马会面时，不可能不就此对话，故中美双方已有约一个月时间沟通与准备，美方如何进入，中方如何反应。

这对中美关系有三点启示。其一，奥巴马与美国军方既要美军舰进该海域，作为对中国在南海填海造地建飞机跑道的回应，以安抚其围堵中国的区内盟友如菲律宾与越南，但又担心擦枪走火，才早一个月张扬，让双方沟通应对。

其二，在时机上，美国张扬了一个月后，却挑选中共正进行十八届五中全会之时，明摆着要习近平多受压力，测试其管控全局的能力。

其三，美舰未因习访美而取消进入南海，反映习奥会在南海问题上未能取得成果，个中凸显双方让步空间有限，中国视南海为自古以来的领土，不能寸让，美国则视该区为围堵中国策略的关键着力点之一，要善加利用。

争结友添筹码 无硝烟攻防战

中美立场与战略如此，在南海问题上角力自然难免，但双方亦无意真的动武，因中国军力固难比美国，美国亦无付上美军人命的打算，故摆过姿态，各自对国内国外有所交代后，紧张情势又将缓和。南海问题要真的爆发中美军事冲突，还需两个条件，一是美国能在中东脱身，不用再分精神与资源于中东泥淖；二是美国明年底大选由十分鹰派者胜出，不惜牺牲对华的经贸实利，顶住商界的反对与民间的厌战，也要与中国军事见真章。以目前趋势而言，中短期内风险应仍有限。

中美有沟通、互有所求、有所克制，双方关系已达临界点之说，是言过其实。中美之间主轴仍是斗而不破，在此大格局下，南海问题仍是有惊无险。中美现时拼的是拉朋结友的较量，如习近平访英，德、法领袖又将访华，中国力拓一带一路等，美国则藉美舰进入南海稳住区内盟友，拉拢11个国家于本月中建立「跨太平洋战略经济伙伴关系协议」（TPP）以经贸围堵中国等。故中美之间张力虽增，主綫仍是不见硝烟的攻防战。

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