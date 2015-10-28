台湾汇市：台币盘初实质汇价整理，静候美联储利率决议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月28日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价陷入整理。交易员指出，市场观望等待美联储(FED)议息会议结论，交投缺乏方向。由于韩元与离岸人民币偏弱，台币也偏向上日区间的弱方整理。
他们表示，虽然美国耐久财订单和消费者信心数据均逊于市场预期，使得美元指数略有回落，不过短线股市转弱，投资人也担忧新兴市场经济前景，又使得美元变成避险货币。由于美元处在守势，只能静待更多消息指引。
“就是盘整盘，出口商与外资相互拉锯。”一位银行交易员说。
另一外商银行交易主管则称，预料明、后两天出口商的抛汇压力会更重，不过台币在基本面不佳等因素影响下，走升空间有限，难以突破32.300压力。
台币早盘实质交易区间落在32.415-32.433；上日在32.354-32.439。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.445/32.470，上日收在32.460。
本地时间10:15时，韩元兑美元 报1,133.2，上日收在1,131.0；离岸人民币 报6.3962，上日收在6.3951；至于美元指数 最新报价96.982。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.400-32.500
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--日本数据：9月零售销售意外下降，日本央行仍面临扩大刺激压力 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”