台湾汇市：台币盘初实质汇价整理，静候美联储利率决议

路透台北10月28日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价陷入整理。交易员指出，市场观望等待美联储(FED)议息会议结论，交投缺乏方向。由于韩元与离岸人民币偏弱，台币也偏向上日区间的弱方整理。

他们表示，虽然美国耐久财订单和消费者信心数据均逊于市场预期，使得美元指数略有回落，不过短线股市转弱，投资人也担忧新兴市场经济前景，又使得美元变成避险货币。由于美元处在守势，只能静待更多消息指引。

另一外商银行交易主管则称，预料明、后两天出口商的抛汇压力会更重，不过台币在基本面不佳等因素影响下，走升空间有限，难以突破32.300压力。