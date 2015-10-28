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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 10:30 BJT

台湾汇市：台币盘初实质汇价整理，静候美联储利率决议

路透台北10月28日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价陷入整理。交易员指出，市场观望等待美联储(FED)议息会议结论，交投缺乏方向。由于韩元与离岸人民币偏弱，台币也偏向上日区间的弱方整理。

他们表示，虽然美国耐久财订单和消费者信心数据均逊于市场预期，使得美元指数略有回落，不过短线股市转弱，投资人也担忧新兴市场经济前景，又使得美元变成避险货币。由于美元处在守势，只能静待更多消息指引。

“就是盘整盘，出口商与外资相互拉锯。”一位银行交易员说。

另一外商银行交易主管则称，预料明、后两天出口商的抛汇压力会更重，不过台币在基本面不佳等因素影响下，走升空间有限，难以突破32.300压力。

台币早盘实质交易区间落在32.415-32.433；上日在32.354-32.439。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.445/32.470，上日收在32.460。

本地时间10:15时，韩元兑美元 报1,133.2，上日收在1,131.0；离岸人民币 报6.3962，上日收在6.3951；至于美元指数 最新报价96.982。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.400-32.500

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