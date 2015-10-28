中国经济：7%左右是预期性目标，季度间出现波动是正常的--发改委专家

路透北京10月28日 - 中国人民日报周三刊登国家发改委署名钟河的文章称，中国经济7%左右的增速目标是预期性目标，不是约束性目标，是区间概念，季度间出现波动是正常的。

钟河在文中称，判断经济运行是否处在合理区间，不仅要看经济增速是否在7%左右，更要看就业是否稳定、结构是否优化、生态环境是否改善、民生是否得到较好保障，还要看在国际上的比较。

文章称，经济增长目标，其性质是预期性、指导性、引导性的，而非约束性的，主要目的是向社会释放出调控信号，引导宏观经济的运行和微观主体的决策，从而达到促进经济平稳健康发展的目的。

文章强调，“7%左右”不是一个简单的数值目标，而是区间概念。“如果有意无意地把‘左右’这两个字去掉，认为6.9%就不是‘7%左右’、就没有达到年初的预期目标，这是一种误读。”

而且，判断经济运行是否符合年度预期目标，不能只看某一个时段的数据、被短期扰动因素所惑，而要看大势、看支撑经济稳定运行的核心因素有没有变化。

“不能以某个季度的速度稍有波动，就简单地做出经济运行滑出合理区间的判断，更不能得出全年增长达不到预期目标的结论。”评论称。

不过文章也指出，今年以来中国经济确实面临较大下行压力，投资需求依然疲弱，出口增速明显放缓，工业生产领域价格持续下跌，产能严重过剩矛盾仍然突出，新的增长动力还难以弥补传统动力减弱带来的缺口，改革攻坚任务艰巨繁重。

因此，要高度关注经济运行中存在的苗头性、倾向性、潜在性问题，科学研究制定应对预案，避免局部问题和矛盾引发系统性风险。

文章称，只要主动适应增长速度换挡、发展方式转变、结构调整深化、增长动力转换的新形势，进一步加强和改善宏观调控，在区间调控基础上加强定向调控、精准调控、相机调控，中国经济仍将保持长期平稳健康发展态势，有信心、有能力完成今年经济社会发展主要目标任务。

中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9% 。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。（完）