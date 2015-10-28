港报社评：美舰闯南海岛礁，中美对抗机率增--明报10月28日

在事前大肆张扬下，美国导弹驱逐舰拉森号（USS Lassen）驶入中国南沙群岛一些岛礁的邻近海域，盘桓数小时离去。这次美国口中的所谓「巡逻」，摆明凭藉军事优势挑衅中国！事态虽然未即时酿成中美军事对抗，但是基于美国声言巡逻将持续，中国则传召美国驻华大使提出严正交涉，强调「将继续严密监视有关海空情况，并根据需要采取一切必要措施」。因此，昨日拉森号在岛礁之间走一回，只是为中美在南海的较量揭开新一页，不排除日后发生军事对抗的可能。

美仅派一舰秀肌肉，或未想即时撕破脸

近年，美国虽然口口声声说对南海主权争议无立场、不选边站，但是明显地视南海议题为筹码，联结菲律宾、越南等国家，遏制以至对付中国，调子与姿态都拉得很高。美国未能阻止中国扩建岛礁之后，派军舰「巡逻」南海，是所剩无多的选择之一。视其所为，既可宣示美国不承认岛礁扩建后的主权，又可使菲、越等国更靠拢美国，向中国叫板。不过，即使如此，美国今次向中国「秀肌肉」，仍然显得有一定顾忌。

首先，美国为了今次「巡逻」，背后调动了多少军事力量，当然不为人知，但是被看到的只是一艘军舰和两架侦察机；以这点军力，尽管可收挑衅之效，但是显然未能起到震撼效果。其次，启动「巡逻」之时，美国放风表示为扞卫航行自由，将定期「巡逻」而非针对中国，美舰也会在越南和菲律宾于南海兴建的设施附近巡航，云云。美国从「巡逻」规模以至提出貌似公正的说明，藉南海议题遏制中国，但是仍然顾及包装，除了试探，或未有撕破脸的打算。

美国今次敲打中国，或许也反映国际博弈大环境的一些变化。中国凭藉第二大经济体的实力，从带头成立亚投行、一带一路部署，到近期美国一些西方盟友纷纷靠拢中国：继英国拥抱中国之后，未来一周又有德国总理默克尔与法国总统奥德朗先后访华，美国对此肯定感到不是味儿。若美国仍然要显示领导地位，国际秩序由它说了算，则在南海营造一定张力氛围，是一张很好用的牌。不过，若美国藉此显示存在感，反而是折射国际政治板块开始松动的现实；现在就南海议题，除了日本另有所图，对美国亦步亦趋之外，其他西方盟友对此保持距离，不能不使美国为此感到焦虑。

中国应对今次美国挑衅，暂时未打算与美国翻脸，例如国家主席习近平在美国表示「不打算把南海军事化」，另有军方高层有关「涉及领土主权的问题上，中国也决不会轻言诉诸武力」的表述，有人解读为中国战略退却。即使如此，美国军舰仍然开来了，而且摆明挑衅！昨日中国出面「接待」拉森号的是导弹驱逐舰昆明号，据外交部发言人描述，昆明号对拉森号「实施了监视、跟踪和警告」，不过那都是一些静态对峙，未见不惜对抗与冲突的意图。

美国在中国的南海岛礁之间展示军力，客观上使南海军事化陡地提升。从北京看来，美国以军力介入南海主权争议，而且暗示挑衅将持续，中国为了维护主权和扞卫领土完整，很有可能被迫把建好的岛礁迅速军事化，与美军对抗。设若出现这种发展，南海局势将波涛汹涌，不可能平静。

中美差距拉近，对抗机率愈高

近三四十年来，中国与美国发生过零星军事事件，多属偶发意外，并未出现过仔细计算规划的对峙和对抗。以1995和1996年两次台海危机为例，美国航空母舰曾经结集或通过台湾海域，惟当时中美军力悬殊，中国不敢硬碰，美国的威慑得逞。

可以说，1975年越战之后，从未出现过中美刻意规划的对抗局面。近年中国军力明显增强，内地军政界经常流露出在家门口打仗，中国有优势的观点；美国则对中国崛起耿耿于怀，近年还有人提出改变与中国接触的政策，实行以军力遏制中国的观点。从中美的现实和对未来的的估计看来，守成大国与新兴大国是否可以避免终须一战的宿命，已经成为挥之不去的悬念。

单就南海主权争议，在美国的所谓「亚太再平衡」大战略格局底下，既可以大玩，也可以小玩。今次军舰「巡逻」，美国定必反覆经过沙盘推演，不能排除有大玩的可能，因为以军事优势阻挠中国和平崛起，对美国而言是选项，也是潜在冲动。中国仍然争取和平的国际环境，发展经济，意图以经济实力崛起；不过，若面临生存绝续抉择，中国也只能「应战」。因此，就中国与美国各自的主观条件和客观因素，都有走向对抗的可能，而数十年来未出现过的中美军事对抗，若在南海上演，不仅攸关地区稳定，也可能是国际新秩序的转捩点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘