港报社评：美国南海示威，须控风险--星岛日报10月28日

美国军舰首次进入中国在南海的人工岛屿十二海里范围巡航，行动事先张扬，一来收宣传之效，二来避免中国误判而擦枪走火，偏离美国拟定的「危中有安」剧本。 中国、菲律宾与越南等国就南海主权的争议没完没了，美国插上一手，一来显示对菲律宾等传统盟友的承担，以及配合自己「重返亚洲」的战略，二来确保自己可以继续在这一带的军事侦察及航行任务。南海主权争议成为中美角力场。所谓保障航道畅通，维护这一带的航行和飞行自由，根本是转移视的假议题，一般民间航运并没有受影响。 中国在南海礁石填海造岛，包括可供军机升降的航道，美国今次派出驱逐舰「拉森号」刻意航经其十二海里范围内，以行动来表明不承认中国在这一带水域的主权。中国则派出导弹驱逐舰「昆明号」跟踪监视，外交部谴责美方「挑衅行为」。这些都在美方盘算之内，虽然紧张程度升级，没有激发军事冲突。 事先张扬 避擦枪走火 美国一早就放出风声会派舰只进行这次任务，等如让中国有个对应准备。中美都不希望重演十四年前南海上空军机相撞事件，当年美机飞近海南岛，中国军机拦截，意外相撞，中国军机坠毁，机师殉职，美国军机则逼降海南，两国关系极度紧张。 现在，就算今年五月美国侦察机飞越这一带的敏感空域，都有事先张扬，还让记者随行俯瞰中国造岛情况，亲耳听到中国海军透过无电作出警告。 中国在南海造岛工程逾年，美国虽然一直表达不满，却到今天工程完成后才派军舰进入中国领海，近因是受到国内的压力。美国将进入选举年，「棒打中国」再度成为部分政客的拉票手段，执政者不能示人以弱，可以解释到中国国家主席习近平上月访美时，美国政府摆出强硬姿势，南海问题各不相让。 选举年拉票 棒打中国 属于共和党鹰派的参议院军事委主席麦凯恩上月公开质疑，美军未进入中国南海礁岛十二海里，等同承认中国对这些岛屿的主权。现在民主党政府决定安排军舰巡经这海域，继续向中国「示威」，对国内国外都有个交代。 美国要展示强国实力，在阿富汗、伊拉克和敍利亚问题上却搞得一团糟，局势发展大幅度偏离美国构思的剧本，完全超出美国控制范围，构成二战后欧洲面对最庞大的难民潮，变成人道灾难，还造就俄罗斯以空袭伊斯兰国组织为名扩展势力。 相比之下，南海局势虽然复杂，各国都不希望挑起战火，以免众败俱伤，美国政府逞强，只要知所克制，失控机会比在中东和阿拉伯世界为低。预计这类高姿态在美国选举年还会持续，关键在于控制好风险，触发偏离原定目标的严重事故。