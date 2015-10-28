中国债市动态：现券收益率和IRS由跌转稳，三年国债结果接近预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月28日 - 在由“双降”引发的连续两日下行后，中国银行间债市现券收益率和利率互换(IRS)周三开始转稳，主要券种波动不大。另外，新债发行市场上三年期续发国债结果接近预期，对二级也未产生明显影响。
上海一银行交易员称，早盘部分券种收益率小降，整体来看波动不大，但对后市维持向好预期。双降后收益率“跌这么多，要盘整一下吧。反弹不起来(多少)，都等着收呢。”
剩余期限近10年的国开行活跃券150218最新报价 3.3750%/3.3350%，上日尾盘为3.3975%/3.3500%；相近期限的国债150016券报价 2.9750%/2.9550%，上日尾盘为3.00%/2.96%。
财政部上午招标续发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标收益率2.6503%，基本符合此前2.66%的市场预测均值。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报100.600元，较上日结算价涨0.02%，成交2.2万手；10年期国债主力合约T1512 收报99.83元，较上日结算价涨0.07%，成交近1万手。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”