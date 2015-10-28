港报社评：侵犯中国主权，美国背信弃义--文汇报10月28日

美国拉森号军舰非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，中国外交部和军方表示强烈不满和坚决反对。外长王毅奉劝美国三思而后行，勿轻举妄动、无事生非。美国明目张胆地侵犯中国主权，摆出咄咄逼人的挑衅姿态，显示其抱陈守旧，仍然以「世界警察」自居，企图用过时的冷战思维遏止中国崛起，背信弃义，与两国建立互利共赢新型大国关系的正确方向背道而驰。

中国不惹事，但也不怕事，对于任何国家的蓄意挑衅，中国有决心、有能力扞卫主权领土和国家尊严，美国占不了任何便宜，只能暴露其破坏地区和平稳定的真实面目。

上月习近平主席访美，中美两国领导人曾就南海问题达成了「保持建设性沟通」的共识。当时奥巴马信誓旦旦表示，要管控中美之间的矛盾，同意在南海等问题上开展良性互动，显示两国完全可以通过对话协商，化解分歧增进合作。但言犹在耳，美国就打着维护「航行和飞越自由」的旗号，迫不及待派出军舰闯入中国南沙群岛有关岛礁12海里范围，以示「不承认中国对有关岛礁拥有的主权」。

奥巴马政府背信弃义，恶意挑衅，搅浑南海，以为在南海炫耀武力，制造紧张局势，就可以逼中国在主权问题退缩让步，实在蛮横之极，无理之极。

南海自古以来就属于中国，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国一再敦促美国避免采取任何挑衅性言辞或行动激化南海争端，而应采取负责任行动维护地区和平稳定。太平洋之大，完全容得下中美两个大国。作为太平洋上最重要的两个国家，维护和平之海，中美双方共同发挥建设性作用，不仅能够造福两国人民，也将有力促进亚太地区和世界和平、稳定、发展。

可惜，美国对中国的善意和建设性态度置若罔闻，一意孤行在南海采取军事行动，以示美国才是亚太地区的「主宰」。近年美国不遗余力地推行「重返亚太」战略，千方百计拉拢南海有关国家，从政治、经济到直接付诸军事手段，企图全面遏止中国的和平发展，以维护自己「世界霸主」的地位。

当今世界格局多极化发展乃大势所趋，「和平与发展」成为世界主流。以非此即彼、对峙对抗的冷战思维处理国际关系，早已昧于时势。美国唯我独尊心态积重难返，无时无刻都在提防别人的挑战，始终跳不出零和博弈的狭隘框框。在南海耀武扬威，向中国「秀肌肉」，向有关国家传递可以挑衅中国的错误信息，不仅无助平息南海紧张气氛，反而会火上浇油。

这种行为，再次显示美国并非和平使者，而是地区不稳的麻烦制造者。然而，无数事实已经证明，美国并不能凭借军事行动达到目的，反而会弄巧成拙，引火烧身。美国在伊拉克战争、阿富汗战争焦头烂额，还导致恐怖主义威胁盛行，如果不吸取教训、痛改前非，只会不断泥足深陷。 中国坚持以和平包容的原则与世界各国友好互利合作，愿意和世界任何国家保持平等互利、相互尊重的关系，但中国维护国家领土完整的决心也不可动摇，中国保卫国家安全利益的军事能力更不可低估。

朋友来了有美酒，豺狼来了有猎枪。美国不是没有领教过中国保家卫国的决心，如果执迷不悟，一再误判形势，中国一定会还以颜色，让美国悔不当初。

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