全球经济：市场流动性最大的考验尚未到来--英国央行副总裁夏菲克

她指出，收紧监管就是“其中之一”，但其他因素也在发挥作用，比如更好地解读市场中的风险等。银行及其他机构也在更有效地管理交易库存，类似于制造业生产线上的“准时生产(JIT)”库存方式。

这是英国央行副总裁两周以来第二次发表有关市场流动性的讲话。流动性话题也同样困扰着美国和全球其他地区的监管机构。

英国央行将于本周稍晚公布央行成员的市场流动性报告。

夏菲克称，最终适应市场结构变化的责任大都落在银行和其他必须为流动性正确定价的机构身上。

她还试图安抚投资者，称英国央行可以在三个方面施以帮助，包括明确将利率从纪录低位提升的路径等。

“如果美英各自经济的复苏得以持续，两国货币政策制定者或会认为可逐步收紧货币政策，”她表示。

她并称在2007-09年金融危机期间，英国央行曾担当最后的做市商，现在也同样可以在一定范围内这样做。

“如果流动性再度恶化，达到被视为对金融稳定性或货币政策传导构成系统性威胁的程度时，央行将再次出面充当最后的做市商，”夏菲克称。