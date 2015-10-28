台湾债市：五年指标债殖利率随美债走跌，观望美联储会议结果

路透台北10月28日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周三随美债走低，并带动10年期公债殖利率同步下跌，但幅度尚小。

交易员表示，台股表现疲弱，市场资金也多，债市走多的气氛仍然偏强；不过，目前市场交投气氛仍然观望明日的美联储会议结果。

〞五年券殖利率一直下，10年券有点补跌，〞一位大型银行业交易员表示。

他们指出，台湾基本面和总体经济不好，基金面偏向宽松，仍然有利台债。不过目前仍须观察台股走势，由于外资资金涌入台湾，在投入股市之前有暂泊台债短券的情况，后续不妨留意外资动向。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7500-0.7800%；10年公债104/12R期则在1.1650-1.1850%。

美国公债价格周二上扬，因美国9月耐久财订单减少，巩固了第三季美国经济成长放缓的看法，支撑了投资者对低风险公债的需求。

本地时间10:55时，104/13期殖利率跌0.5个基点至0.7655%，成交126亿台币；10年券104/12R期 则是下跌0.05基点报1.1780%。

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