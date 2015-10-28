金属期市：伦铜下滑，受需求疑虑拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
一项衡量美国企业投资计划的指标在9月连续第二个月下跌，直指美国经济增速大幅减缓，加重了对美联储是否会在今年稍晚升息的疑虑。
中国国家统计局周二公布，9月规模以上工业企业利润同比下降0.1%，降幅较8月大幅收窄8.7个百分点，但仍然是连续第四个月同比下滑。
全球矿业公司Southern Copper Corp 周二表示，第三季净利大降70%至9,840万美元，受铜价重挫打击。
伦敦金属交易所(LME)周二发布交易商持仓报告显示，上周基金持有的铜净多仓下降至14,852口，前一周净多仓为20,532口。(完)
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(编译 李爽/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”