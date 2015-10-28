加拿大央行：设定利率时或考虑其他替代的通胀指标--副总裁

尽管如此，他谈及央行同时发表的一篇论文，该论文发现基于将特定物价组成部分排除在外的传统核心通胀指标“表现相对较差”。

官方目标是维持整体通胀率至2%，但实务上而言加拿大央行使用核心通胀CPIX作为政策指标，CPIX排除了八个易波动项目，也排除了间接税变化的效应。

CPIX通胀率9月报2.1%，但连恩重申该行最新注重所谓基础通胀率(underlying inflation)，因其排除汇率变化及一次性因素效应。该指标报在1.5-1.7%。

这份央行研究论文指出，CPIX这类排除特定项目的指标要解释起来相当便利，同时也扮演了有用的角色。

但文中列出了三个其他在掌握物价持续变化上表现较佳的指标，这些指标往往与重大经济变数亦步亦趋，这三种指标分别为截尾均值(trimmed mean)、加权中位数(weighted median)以及共同成分(common component)。