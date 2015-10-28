台湾股市：盘中下跌，科技股领跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台湾10月28日 - 台股周三下跌，电子出口类股领跌；中国南海紧张局势升温，投资者持谨慎态度。
0204GMT，加权股价指数 下滑0.1%至8,694.31点，周二收报8,701.32点。
电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 持平。
美国海军“拉森号”驱逐舰周二到中国在南海建设人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。中国称，中方对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告，并召见美国驻华大使提出严正交涉和强烈抗议。 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”