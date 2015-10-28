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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 10:25 BJT

台湾股市：盘中下跌，科技股领跌

路透台湾10月28日 - 台股周三下跌，电子出口类股领跌；中国南海紧张局势升温，投资者持谨慎态度。

0204GMT，加权股价指数 下滑0.1%至8,694.31点，周二收报8,701.32点。

电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 持平。

美国海军“拉森号”驱逐舰周二到中国在南海建设人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。中国称，中方对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告，并召见美国驻华大使提出严正交涉和强烈抗议。 (完)

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