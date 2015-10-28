香港个股：佑威国际向内地房企福晟集团收购项目，后者变相＂借壳＂上市

路透香港10月28日 - 停牌逾半年的香港便服零售商--佑威国际 宣布，以总代价约19.43亿港元，收购内地房地产商--福晟集团在湖南长沙的一批项目。公司将以发行代价股份及可换股债券支付予卖方，即福晟集团主席潘伟明，潘氏将最多持有佑威50.99%股权成为控股股东。

佑威国际周二晚发出公告称，在约19.43亿港元的收购价中，公司将按以下方式支付：按每股0.22港元发行约17.33亿股新股；发行本金总额约7.84亿元人民币的可换股债券，赋予卖方权利可按初始转换价每股代价转换股份0.17952元人民币转换为43.68亿股代价转换股份；余额约6亿港元则以现金或承兑票据方式支付。

佑威国际周三恢复买卖，早盘初段股价最多大挫37%至0.465港元低点。其后跌幅稍为收窄，香港时间10:27跌28.38%。

是次收购的资产包括福晟集团六项位于长沙市的物业发展项目，包括住宅及商业。其中两个已竣工，其余预计先后于今年底至2019年底陆续落成。

待交易完成及获股东批准后，佑威并拟改名为＂福晟国际控股集团有限公司＂。

据福晟集团的网页，该集团业务横跨福建、湖南、河南、深圳、天津、江苏、广东、四川、广西等省市。公司总资产达300亿元人民币。

此外，佑威并宣布分别以5,650万港元及2,586万港元的代价，出售两家附属公司UR Group Limited及Alfreda Limited予独立第三方邱文忠及马伟红。UR在中国从事时装零售、原材料及纺织产品批发贸易，而Alfreda则在中国从事时装设计、分销及销售。（完）

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