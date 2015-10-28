韩国数据：9月大型百货及折扣连锁店销售反弹

路透首尔10月28日 - 韩国产业通商资源部周三公布的官方数据显示，韩国大型百货及折扣店9月份销售反弹，因韩国人在秋季假期时大举消费。

该部声明称，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店9月合计销售较上年同期成长2.8%。

这是今年5月以来最大增幅，扳回一些8月下滑6.5%的颓势。

产业通商资源部称，产品销售提振营收，但服饰需求不佳拖累最终数字。

第三季百货公司销售较上季减少1.0%，连续第四季下滑。

大型折扣连锁店9月销售同比上升7.0%，打破连续三个月下滑的局面，因消费者在韩国的中秋节期间大力购买生鲜产品。中秋节会落在每年的9-10月份，节前一般会出现消费潮。

这虽然是今年2月以来最强劲的增幅，但全季下降0.7%，是连续第14个季度下滑。(完)