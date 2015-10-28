韩国数据：9月大型百货及折扣连锁店销售反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月28日 - 韩国产业通商资源部周三公布的官方数据显示，韩国大型百货及折扣店9月份销售反弹，因韩国人在秋季假期时大举消费。
该部声明称，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店9月合计销售较上年同期成长2.8%。
这是今年5月以来最大增幅，扳回一些8月下滑6.5%的颓势。
产业通商资源部称，产品销售提振营收，但服饰需求不佳拖累最终数字。
第三季百货公司销售较上季减少1.0%，连续第四季下滑。
大型折扣连锁店9月销售同比上升7.0%，打破连续三个月下滑的局面，因消费者在韩国的中秋节期间大力购买生鲜产品。中秋节会落在每年的9-10月份，节前一般会出现消费潮。
这虽然是今年2月以来最强劲的增幅，但全季下降0.7%，是连续第14个季度下滑。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”