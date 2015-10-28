日本股市：受财报消息提振早盘微涨，美日央行政策决议前市况清淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“市场关注点依然聚焦于政府和央行政策，而对于政策可能带来的后果则看法不一、缺乏共识，这导致市场信心低迷，成交量不振。”
日本经济产业省称，9月零售销售较上年同期下降0.2%，较前月上升0.7%。
市场人士称，零售数据未能大幅影响市况，部分是因为此前已经消化了9月有六天假期的影响，在假期消费者通常更多的选择旅游，而非购物。东证零售商分项指数 早盘下跌0.1%。
与苹果有业务往来的日本公司股价上涨，此前苹果公布高于预期的获利与营收报告。
三菱汽车 劲扬7.3%，因季度获利超过公司预估。
东证股价指数 早盘上涨0.2%至1,546.18点。JPX-日经400指数 亦上涨0.2%至13,865.47点。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”