日本股市：受财报消息提振早盘微涨，美日央行政策决议前市况清淡

“市场关注点依然聚焦于政府和央行政策，而对于政策可能带来的后果则看法不一、缺乏共识，这导致市场信心低迷，成交量不振。”

日本经济产业省称，9月零售销售较上年同期下降0.2%，较前月上升0.7%。

市场人士称，零售数据未能大幅影响市况，部分是因为此前已经消化了9月有六天假期的影响，在假期消费者通常更多的选择旅游，而非购物。东证零售商分项指数 早盘下跌0.1%。

与苹果有业务往来的日本公司股价上涨，此前苹果公布高于预期的获利与营收报告。

三菱汽车 劲扬7.3%，因季度获利超过公司预估。