汽车产业：大众汽车品牌CEO并不认为中国需求已见顶，但坦承成长放缓

路透东京10月28日 - 在外界持续担忧中国经济疲弱对全球汽车制造商的影响之际，大众汽车(福斯汽车，Volkswagen) 品牌执行长Herbert Diess周三表示，他并不认为中国汽车需求已经见顶。

“中国的市场可能从主要的大城市，转移至较小的区域，这些区域对移动与汽车的需求更大，”Diess在东京车展对记者表示。

“我们并不认为中国市场已经见顶，但成长率确实在放缓，”他表示。