汽车产业：大众汽车品牌CEO并不认为中国需求已见顶，但坦承成长放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月28日 - 在外界持续担忧中国经济疲弱对全球汽车制造商的影响之际，大众汽车(福斯汽车，Volkswagen) 品牌执行长Herbert Diess周三表示，他并不认为中国汽车需求已经见顶。
“中国的市场可能从主要的大城市，转移至较小的区域，这些区域对移动与汽车的需求更大，”Diess在东京车展对记者表示。
“我们并不认为中国市场已经见顶，但成长率确实在放缓，”他表示。
9月中国汽车销售出现六个月以来首度回升，年内至今增长0.3%，为多年来最弱增速。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”