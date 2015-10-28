路透基点：香港合生元4.5亿美元过桥贷款已发出参贷邀请--TRLPC

路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司合生元国际控股有限公司4.5亿美元过桥贷款，已发出参贷邀请，该贷款将为合生元收购澳洲维生素厂商Swisse Wellness计划提供部份融资。

以两种承贷层级邀请银行加入担任牵头行。承贷额不低于1亿美元者，获得最高综合收益540个基点，前端费为75个基点；承贷额在7,500-9,900万美元者，综合收益516个基点，费用为55个基点。

回复截止日期为10月30日。

澳新银行、汇丰和其它几家银行是这笔过桥贷款的提供方，该贷款可在首次支取后的364天偿还，或2016年11月30日偿还，以两者之中较早日期为准。澳新银行和汇丰担任牵头行和初始承贷方，汇丰担任该过渡贷款的额度代理行兼担保品控管行，此外还是合生元收购一案的顾问。

合生元称，收购完成后会尽快对这笔过桥贷款进行再融资。收购案交易估值为13.9亿澳元(10亿美元)。

如果合生元的几位重要高管--罗飞、罗云、陈富芳、张文会、孔庆娟，停止实益持有至少65%的已发行股本，或者停止控股公司，那么这笔过桥贷款须即时到期偿还。

罗飞和罗云于1999年在广州成立了合生元公司。

合生元的一些直接和间接子公司的股票为过桥贷款的担保品。