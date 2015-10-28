路透基点：香港合生元4.5亿美元过桥贷款已发出参贷邀请--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司合生元国际控股有限公司4.5亿美元过桥贷款，已发出参贷邀请，该贷款将为合生元收购澳洲维生素厂商Swisse Wellness计划提供部份融资。
以两种承贷层级邀请银行加入担任牵头行。承贷额不低于1亿美元者，获得最高综合收益540个基点，前端费为75个基点；承贷额在7,500-9,900万美元者，综合收益516个基点，费用为55个基点。
回复截止日期为10月30日。
澳新银行、汇丰和其它几家银行是这笔过桥贷款的提供方，该贷款可在首次支取后的364天偿还，或2016年11月30日偿还，以两者之中较早日期为准。澳新银行和汇丰担任牵头行和初始承贷方，汇丰担任该过渡贷款的额度代理行兼担保品控管行，此外还是合生元收购一案的顾问。
合生元称，收购完成后会尽快对这笔过桥贷款进行再融资。收购案交易估值为13.9亿澳元(10亿美元)。
如果合生元的几位重要高管--罗飞、罗云、陈富芳、张文会、孔庆娟，停止实益持有至少65%的已发行股本，或者停止控股公司，那么这笔过桥贷款须即时到期偿还。
罗飞和罗云于1999年在广州成立了合生元公司。
合生元的一些直接和间接子公司的股票为过桥贷款的担保品。
合生元2010年12月在香港上市，集资16.5亿港元。汇丰是当年IPO的唯一簿记行。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”