路透调查：中国10月官方制造业PMI料微升至荣枯线，稳增长政策渐显效

* 调查数据： reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI

* 公布项： 中国10月官方制造业PMI

* 公布时间： 11月1日(周日)约9:00

* 路透预估中值：50 预估区间：49.3~50.1

路透北京10月28日 - 路透综合20家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计较上月略有回升，重归荣枯线，反映在稳增长政策的持续刺激下，经济形势有所改善。

据路透调查，9月官方制造业PMI预计在50，稍高于前值49.8。该指数已连续两月在荣枯线之下。

“稳增长政策持续发力，对以大型企业为主的中采PMI来说是较好的影响，会微弱回升至临界值附近。”招商证券宏观分析师张一平表示，他们对PMI的预测为50，与中值一致。

他进一步称，从9月PMI来看，稳增长的政策刺激力度是有增强的，虽然整体综合指数在50以下，但产出、新订单、大型企业PMI都在回升，是政策见效的表现。9及10月也有更多刺激政策出来，包括上周的双降。另外高频数据看，水泥价格在回升，说明10月投资应该不会再往下滑，预计基建投资会在20%左右。

不过兴业银行首席经济学家鲁政委指出，对10月PMI走势影响较大的变量可能是生产量指数和就业指数，前者由于阅兵等扰动因素影响减弱，难以继续反弹，后者通常在10月会有所下滑。他们对PMI的预测为49.7。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_________________________2015年_______________________ ____2014年_______

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 PMI(%) -- 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8

进入下半年来，中国政府稳增长政策继续加码，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长；财政支出进一步加快，提高债务置换额度；货币政策上，央行10月再出利率和准备金率双降，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制。

中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9%。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。

对于GDP增速破七，中国总理李克强表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。人民日报亦连续刊文强调，应理性看待中国经济增速，GDP季度间波动是正常的，对实现全年7%左右的增速目标充满信心。