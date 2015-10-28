韩国金融市场：股市及汇市走势停滞，等待美联储最新决议

现代格罗唯视(Hyundai Glovis) 股价重挫10.5%，此前该公司宣布将投资3,347亿韩元(约2.9538亿美元)买进四艘船只来运输汽车。分析师称股价挫跌是因交易规模小于预期。现代格罗唯视是现代汽车 关系企业。

接近盘中中段时，外资在主板已卖超676亿韩元韩股。

三年期韩国公债12月合约 小幅上涨0.1点至109.77。

0254GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,132.2 1,131.0

日圆/韩元 9.4095/160 9.4210

韩国公债期货 * 109.77 109.71

韩国综合股价指数 2,037.81 2,044.65

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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