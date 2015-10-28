中国汇市：人民币早盘下跌，美联储声明前与离岸价差创一个月来最大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 虽中间价下跌，但6.36元附近支撑较强
* 央行干预身影频现，短期料续维稳
* 离岸跌破6.40元关口，价差扩至约450点子
* 关注美联储政策声明
路透上海10月28日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价下跌，但6.36元附近支撑较强。交易员称，因近期国际美元整体偏强，而在岸汇价受央行干预影响跌幅明显不及离岸，两地价差扩大至450点子左右，创一个月来最大，若晚间美联储政策声明较为鹰派，人民币贬值压力将进一步加大，但趋势性下跌可能性仍有限。
交易员指出，离岸市场和欧元等表现比较类似，受全球影响较大，但在岸则更多受央行意志影响，短期在岸维稳意图较强。因此若国际美元进一步反弹，两地价差可能进一步扩大，不排除央行在离岸市场干预的可能。
“大行不时的在上面卖点（美元），6.36看样子是破不了了，晚上看看美联储政策声明再说吧。”一外资行交易员表示。
交易员并表示，央行虽然有调控的手在，但如果国际市场美元变得很强，央行维稳的压力也将因此而上升。
北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.3566元，上日收报6.3532元。今日人民币兑美元中间价 报6.3536元，上日中间价为6.3494元。人民币兑美元即期成交额 为129.94亿美元，上日半日为94亿美元。
全球汇市方面， 美元兑日圆及欧元走势持稳，美联储今日稍晚公布政策声明，在此之前市场整体气氛谨慎。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3577。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.554元, 上日尾盘为6.5405元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4012/6.4016元, 上一交易日尾盘报6.3951元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”