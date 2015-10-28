中国汇市：人民币早盘下跌，美联储声明前与离岸价差创一个月来最大

* 虽中间价下跌，但6.36元附近支撑较强

* 央行干预身影频现，短期料续维稳

* 离岸跌破6.40元关口，价差扩至约450点子

* 关注美联储政策声明

路透上海10月28日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价下跌，但6.36元附近支撑较强。交易员称，因近期国际美元整体偏强，而在岸汇价受央行干预影响跌幅明显不及离岸，两地价差扩大至450点子左右，创一个月来最大，若晚间美联储政策声明较为鹰派，人民币贬值压力将进一步加大，但趋势性下跌可能性仍有限。

交易员指出，离岸市场和欧元等表现比较类似，受全球影响较大，但在岸则更多受央行意志影响，短期在岸维稳意图较强。因此若国际美元进一步反弹，两地价差可能进一步扩大，不排除央行在离岸市场干预的可能。

“大行不时的在上面卖点（美元），6.36看样子是破不了了，晚上看看美联储政策声明再说吧。”一外资行交易员表示。

交易员并表示，央行虽然有调控的手在，但如果国际市场美元变得很强，央行维稳的压力也将因此而上升。

北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.3566元，上日收报6.3532元。今日人民币兑美元中间价 报6.3536元，上日中间价为6.3494元。人民币兑美元即期成交额 为129.94亿美元，上日半日为94亿美元。

全球汇市方面， 美元兑日圆及欧元走势持稳，美联储今日稍晚公布政策声明，在此之前市场整体气氛谨慎。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3577。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.554元, 上日尾盘为6.5405元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4012/6.4016元, 上一交易日尾盘报6.3951元。