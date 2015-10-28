《路透晚报》--10月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：未来三五年经济增速在6-7%左右是有把握的--央行副行长

中国央行副行长易纲近日表示，未来三五年中国经济增长仍将较快，在新型城镇化和改革开放、简政放权的动力之下，6-7%左右的中高速增长有把握。

--中国经济：7%左右是预期性目标，季度间出现波动是正常的--发改委专家

中国人民日报周三刊登国家发改委署名钟河的文章称，中国经济7%左右的增速目标是预期性目标，不是约束性目标，是区间概念，季度间出现波动是正常的。

--路透调查：中国10月官方制造业PMI料微升至荣枯线，稳增长政策渐显效

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计较上月略有回升，重归荣枯线，反映在稳增长政策的持续刺激下，经济形势有所改善。据路透调查，9月官方制造业PMI预计在50，稍高于前值49.8。该指数已连续两月在荣枯线之下。

--中国社会：七成企业难留住现有人才，员工福利尚有改善空间--报告

全球最大寿险公司之一的美国大都会集团周二稍晚发布中国员工福利趋势研究报告称，调查显示，中国71%企业表示很难留住现有人才，这一比例超过美国、俄罗斯等国家；有47%的中国企业存在人才短缺问题，这甚至影响到他们未来一年内业务的发展。

--银行观点：未来五年中国百万富翁财富8.25兆美元，较今年增逾七成--瑞士宝盛

瑞士最大私人银行瑞士宝盛周三发表最新财富报告称，未来五年中国百万富翁财富达8.25兆（万亿）美元，较今年增逾七成，并占亚洲百万富翁财富比重超过一半。

【金融】

--中国金融：应放弃M2作为货币政策中介目标，转用银行间隔夜利率--专家

中国国务院发展研究中心研究员范建军撰文建议，中国央行应对货币政策的调控框架作出重大调整，放弃M2(广义货币供应量)增速目标，转而采用上海银行间隔夜拆借利率或隔夜回购利率作为中国货币政策的中介目标。

--《独家新闻》汇丰将衍生品交易移至香港，总部迁移决策若隐若现

根据直接知悉汇丰交易安排的消息人士对路透说，汇丰已开始将价值数以十亿计美元的衍生品交易从伦敦转移至香港，以利用香港有利的融资和监管环境，并帮助汇丰为可能的总部搬迁做准备。

--中港个股：今年建行盈利结构得到调整，中间收入出现较快增加-董事长

中国建设银行董事长王洪章日前表示，建行转型发展进展顺利，今年建行客户特别是对公客户数量大幅增加，盈利结构也得到调整，中间收入出现较快增加。

【固定收益】

--《热点问答》中国专项建设基金投向扩围至产业资本考量几何？

近期中国稳增长政策的进一步发力，专项建设基金随之动作频频再度引发市场关注，第三批至多3,000亿元的额度出炉，而多家A股上市公司称获得国开发展基金投资，则显示专项建设基金的投向范围已不仅局限于此前的地方基建项目，而开始向产业资本扩展。

--中国债市动态：现券收益率和IRS由跌转稳，三年国债结果接近预期

在由“双降”引发的连续两日下行后，中国银行间债市现券收益率和利率互换(IRS)周三开始转稳，主要券种波动不大。另外，新债发行市场上三年期续发国债结果接近预期，对二级也未产生明显影响。

--中国货币市场：回购利率跌幅收窄，后市资金面预期延续乐观

中国银行间市场周三主要回购利率续下行，降幅较前日明显收窄。交易员表示，随着今日开盘利率走稳，资金价格亦现企稳之态；央行“双降”之后大行融出平稳，短期资金面无压力，后市预期向好，只是回购利率能否再有下降空间，还需观察后续公开市场利率走势及开盘价引导。

--新债招标：中国三年续发国债收益率2.6503%，基本符合预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标收益率2.6503%，基本符合此前2.66%的市场预测均值。该期债的边际中标收益率为2.6953%，投标倍数2.39倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘下跌，美联储声明前与离岸价差创一个月来最大

人民币兑美元即期周三随中间价下跌，但6.36元附近支撑较强。交易员称，因近期国际美元整体偏强，而在岸汇价受央行干预影响跌幅明显不及离岸，两地价差扩大至450点子左右，创一个月来最大，若晚间美联储政策声明较为鹰派，人民币贬值压力将进一步加大，但趋势性下跌可能性仍有限。

--人民币衍生品：中国双降后美元掉期曲线略下行，长端料续承压但空间有限

中国境内美元/人民币掉期曲线周三略微下行，其中一年期掉期升水刷新了一年低点，但整体跌幅有限。交易员称，周末中国央行采取“双降”措施，但曲线已基本反应预期，在经济下行压力较大时资金面整体宽松局面不改，短端掉期继续持稳，而央行继续引导利率下行，长端掉期料续承压，但下行空间亦较为有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.7%，获利卖压持续加大压制大盘

中国股市沪综指周三收跌1.7%。分析师指出，目前场内多以短线投机资金为主，多数个股经此前反弹涨幅已高，游资获利了结动力较强。昨日领涨的国防军工板块今日逆转下跌，对市场人气形成打击，尾盘指数出现跳水，料本轮反弹行情已进入后期。

--中国基金：三季度公募基金由盈转亏6,503亿，冀四季股市企稳回升--报载

中国证券报引述天相投顾数据称，由于A股经历剧烈震荡的极端行情，股市跌幅巨大，市场风险偏好明显下降，今年三季度，3,006只公募基金共计亏损6,502.78亿元人民币；二季度则为盈利3,644亿元。

--中国钢铁：前三季钢企主营业务严重亏损，融资问题仍很突出--中钢协

中国钢铁工业协会表示，今年前三季度，钢铁企业主营业务严重亏损，加上汇兑损失大幅增加，钢铁行业陷入全面亏损境地，融资难、融资贵的问题仍然突出。未来“控产量”仍是钢企发展的必由之路。

--香港个股：中州证券获准牵头设立寿险公司，民企和外资亦参与投资

中国中型券商中州证券宣布，接获河南省政府金融服务办公室通知，同意由中州证券作为第一大股东牵头发起在河南省成立一家寿险公司。该寿险公司将选择综合实力强、能够持续出资的企业作为发起主体，同时选择部分民营企业和境外投资者参与投资。

--企业并购：中国主权财富基金及两家企业有意竞标喜达屋酒店--消息

知情消息人士周二表示，中国主权财富基金和两家大型中国企业表达有意竞标喜达屋酒店及度假村，加入全球其他求亲者的行列。

--《焦点》中日企业掀起电动汽车电池技术竞争战

作为亚洲的两大汽车强国，中国和日本掀起了未来电动汽车应由充电电池还是氢燃料电池提供动力的竞争，以图争当这一领域的霸主。

--中港股业绩：万科前三季净利同比增6.14%，拟围绕延伸业务布局推动转型

中国最大房地产企业--万科公告称，前三季度实现净利润68.54亿元人民币，同比增长6.14%；公司并表示，在巩固传统业务竞争优势的同时，将围绕消费地产以及地产延伸业务积极布局，推动业务转型。

--美股业绩：阿里巴巴第二季营收超出预期，得益于移动销售增长